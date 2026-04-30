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30.04.2026 06:31:29
Nanya New Material Technology A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Nanya New Material Technology A hat am 27.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nanya New Material Technology A ein EPS von 0,090 CNY je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig wurden 1,83 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nanya New Material Technology A 952,5 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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