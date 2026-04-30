Nanya New Material Technology A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Nanya New Material Technology A hat am 27.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nanya New Material Technology A ein EPS von 0,090 CNY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 1,83 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nanya New Material Technology A 952,5 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at