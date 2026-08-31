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31.08.2026 06:31:29
Nanya New Material Technology A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Nanya New Material Technology A hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,36 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Nanya New Material Technology A 0,300 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Nanya New Material Technology A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,39 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 77,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,35 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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