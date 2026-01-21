Nanya Technology verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Nanya Technology hat am 19.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,58 TWD, nach -0,510 TWD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 30,09 Milliarden TWD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,58 Milliarden TWD umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2,13 TWD präsentiert. Im Vorjahr hatte Nanya Technology ein EPS von -1,640 TWD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 66,59 Milliarden TWD vermeldet – das entspricht einem Plus von 95,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 34,13 Milliarden TWD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at