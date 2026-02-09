Nanyo: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Nanyo hat am 06.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 62,37 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 48,25 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,22 Prozent auf 9,40 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,38 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at