Nanyo: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Nanyo lud am 12.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 62,22 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 36,02 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,59 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,51 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 9,50 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 190,00 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Nanyo ein EPS von 163,09 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 36,82 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 36,54 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at