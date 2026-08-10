Nanyo: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Nanyo ließ sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nanyo die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 55,07 JPY. Im letzten Jahr hatte Nanyo einen Gewinn von 39,18 JPY je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nanyo in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,83 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,95 Milliarden JPY im Vergleich zu 8,45 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at