Nanyo stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nanyo hat am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 45,50 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 26,23 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 10,27 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nanyo 8,46 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at