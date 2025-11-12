Nanyo zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nanyo hat sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 26,23 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 39,85 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,51 Prozent zurück. Hier wurden 8,46 Milliarden JPY gegenüber 9,05 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

