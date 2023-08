Naomi Park aus den USA gewinnt den Stockholm Junior Water Prize 2023

Naomi Park aus den USA erhält den prestigeträchtigen Stockholm Junior Water Prize 2023 für ihre Forschung zur Entfernung von Kohlendioxid und Ölprodukten aus dem Meer. Ihre Königliche Hoheit Kronprinzessin Victoria von Schweden überreichte der Gewinnerin die Auszeichnung während einer Zeremonie auf der World Water Week in Stockholm.

Das Meer absorbiert fast ein Drittel der Kohlendioxid-Emissionen aus der Luft, und jedes Jahr werden 1,3 Millionen Gallonen Rohöl in die Meere gekippt. Beide Probleme wirken sich weiterhin nachteilig auf die biologische Vielfalt der Meere und die menschliche Gesundheit aus. In ihrer Forschung hat Naomi Park eine Methode entwickelt, um diese Verunreinigungen gleichzeitig zu entfernen.

Dafür wurde sie zur Gewinnerin des Stockholm Junior Water Prize ernannt, einem internationalen Wettbewerb, bei dem Studenten zwischen 15 und 20 Jahren Lösungen für große Wasserprobleme präsentieren.

Über den Gewinn des Preises sagte Park: "Ich habe dieses Projekt in meiner High School durchgeführt. Ich habe mich unserem Forschungsprogramm als Freshman angeschlossen. Es ist einfach etwas, das ich zum Spaß machen wollte. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal an diesen Punkt kommen würde. Das ist im Moment ein großer Schock."

Die Jury stellte fest, dass "dieser Gewinner ein lästiges Abfallprodukt nutzt, um eine Reihe der dringendsten Probleme zu lösen, mit denen wir in der modernen Welt konfrontiert sind. Durch die Verwendung von Styropor und die Schaffung eines "Schwamms", der sowohl Kohlendioxid als auch Ölprodukte aus dem Ozean absorbiert, hat diese Schülerin ein Modell gebaut und es getestet – unter verschiedenen Bedingungen, sogar unter Simulation von Meereswellen – mit beeindruckenden Ergebnissen."

Die Gewinnerin erhielt ihren Preis während einer Preisverleihung auf der Weltwasserwoche von Ihrer Königlichen Hoheit Kronprinzessin Victoria von Schweden, der offiziellen Schirmherrin des Preises, überreicht.

Das Diploma of Excellence ging an Ayse Pelin Dedeler aus der Türkei für ihre Studie darüber, wie man Mikroplastik mit magnetischen Nanoadsorbern einfangen und mit starken Magneten aus dem Wasser entfernen kann.

Der People's Choice Award ging an Fernando de Silva Hernández und Carlos Erquizio aus Mexiko, die damit die Reihe der Gewinner komplettierten.

Der Stockholm Junior Water Prize wird seit 1997 jedes Jahr vom Stockholm International Water Institute, SIWI, mit Xylem als Gründungspartner organisiert.

"Der Stockholm Junior Water Prize ist eine Hommage an eine ganze Generation motivierter junger Menschen, die sich den größten Herausforderungen unserer Zeit stellen wollen. Ihre Leidenschaft, ihr Einfallsreichtum und ihre Entschlossenheit, Teil einer besseren Zukunft zu sein, sind wirklich inspirierend. Es ist auch eine deutliche Erinnerung daran, dass wir alle unseren Beitrag leisten müssen, und zwar jetzt", sagte Karin Gardes, amtierende Geschäftsführerin des Stockholm International Water Institute.

Patrick Decker, President und CEO von Xylem, fügte hinzu: "Die nächste Generation von Wasserinnovatoren macht schon heute einen Unterschied – wie alle Teilnehmer des Stockholm Junior Water Prize zeigen. Ich schließe mich den 22.000 Kollegen von Xylem und unseren vielen Partnern auf der ganzen Welt an, um ihre großen Ideen und kühnen Ambitionen zu würdigen. Wir sind begeistert von dem, was kommen wird, und heißen sie in der globalen Bewegung zur Lösung des Wasserproblems willkommen."

Für weitere Information: www.siwi.org/prizes.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230822367708/de/