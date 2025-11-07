Napatech A-S: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Napatech A-S stellte am 05.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Napatech A-S vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,16 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,400 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 63,4 Millionen NOK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 53,6 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

