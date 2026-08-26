Napatech A-S informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Napatech A-S hat am 25.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,14 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Napatech A-S ein EPS von -0,400 NOK in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Napatech A-S 70,6 Millionen NOK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 42,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 49,4 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at