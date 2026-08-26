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26.08.2026 06:31:28
Napatech A-S informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Napatech A-S hat am 25.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,14 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Napatech A-S ein EPS von -0,400 NOK in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Napatech A-S 70,6 Millionen NOK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 42,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 49,4 Millionen NOK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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