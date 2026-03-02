Napatech A-S: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Napatech A-S lud am 27.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,06 NOK. Im Vorjahresquartal hatten -0,290 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 80,3 Millionen NOK gegenüber 59,4 Millionen NOK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,150 NOK gegenüber -1,790 NOK im Vorjahr verkündet.

Der Umsatz lag bei 230,21 Millionen NOK – das entspricht einem Zuwachs von 26,80 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 181,56 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Verlust je Aktie von 1,206 NOK und einem Umsatz von 231,48 Millionen NOK für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at