NAPCO öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

NAPCO hat am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,180 JOD. Im Vorjahr hatten 0,040 JOD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 13,32 Millionen JOD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 13,13 Millionen JOD.

Redaktion finanzen.at