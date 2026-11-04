NAPCO Security Technologies: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NAPCO Security Technologies stellte am 02.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,36 USD, nach 0,340 USD im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat NAPCO Security Technologies 50,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 49,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at