NAPCO Security Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

NAPCO Security Technologies präsentierte in der am 24.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,50 USD. Im letzten Jahr hatte NAPCO Security Technologies einen Gewinn von 0,330 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat NAPCO Security Technologies im vergangenen Quartal 55,8 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NAPCO Security Technologies 50,7 Millionen USD umsetzen können.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,20 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 1,19 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 181,62 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 202,32 Millionen USD ausgewiesen.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 1,49 USD sowie einen Umsatz von 199,07 Millionen USD belaufen.

Redaktion finanzen.at