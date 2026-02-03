|
03.02.2026 06:31:28
NAPCO Security Technologies: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
NAPCO Security Technologies gab am 02.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS lag bei 0,38 USD. Im letzten Jahr hatte NAPCO Security Technologies einen Gewinn von 0,280 USD je Aktie eingefahren.
Das vergangene Quartal hat NAPCO Security Technologies mit einem Umsatz von insgesamt 48,2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 12,21 Prozent gesteigert.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
