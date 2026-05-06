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06.05.2026 06:31:29
NAPCO Security Technologies veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
NAPCO Security Technologies präsentierte am 04.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 USD gegenüber 0,280 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,85 Prozent auf 49,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 44,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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