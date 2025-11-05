NAPCO Security Technologies: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

NAPCO Security Technologies hat am 03.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

NAPCO Security Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,34 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,300 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,75 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 49,2 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 44,0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at