Napier Port hat am 18.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,03 NZD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,010 NZD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 42,2 Millionen NZD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 37,1 Millionen NZD umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,180 NZD beziffert. Im Vorjahr waren 0,150 NZD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 157,74 Millionen NZD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 176,15 Millionen NZD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at