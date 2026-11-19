Naples Soap Company hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,45 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,210 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Naples Soap Company mit einem Umsatz von insgesamt 2,3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 2,10 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at