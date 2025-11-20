Napoca: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Napoca hat am 17.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Mit einem EPS von 0,02 RON lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Napoca mit 0,020 RON je Aktie genauso viel verdiente.

Umsatzseitig standen 5,4 Millionen RON in den Büchern – ein Minus von 83,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Napoca 33,2 Millionen RON erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at