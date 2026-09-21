SUPPORT Aktie
WKN DE: A41AE3 / ISIN: JP3322820006
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22.09.2026 00:01:04
Napster Developing AI Teacher Clones to Provide Personalized Homework Support
The company, once a file-sharing app and then a streaming service, is teaming up with an educational organization in the Middle East to create virtual replicas of teachers.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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Dem ATX zeigte sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnete ebenfalls Aufschläge. Die US-Börsen legten zu. Die Aktienmärkte in Asien zeigten mehrheitlich Gewinne.