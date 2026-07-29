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29.07.2026 06:31:29
Naqi Water Company Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Naqi Water Company Registered präsentierte in der am 27.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,44 SAR. Im Vorjahresviertel hatte Naqi Water Company Registered 0,240 SAR je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 60,5 Millionen SAR, während im Vorjahreszeitraum 51,2 Millionen SAR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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