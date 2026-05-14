Narasaki Sangyo gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Narasaki Sangyo hat am 12.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 203,57 JPY gegenüber 211,12 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Narasaki Sangyo hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 34,22 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 33,37 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 440,48 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 443,05 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 6,91 Prozent auf 120,28 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 112,51 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at