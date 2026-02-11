Narasaki Sangyo präsentierte Quartalsergebnisse

Narasaki Sangyo gab am 10.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 110,60 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 101,72 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,56 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 32,59 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 29,75 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

