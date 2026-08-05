Narasaki Sangyo verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Narasaki Sangyo äußerte sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 111,69 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Narasaki Sangyo 3,90 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 27,60 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Narasaki Sangyo 24,37 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at