Narasaki Sangyo: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Narasaki Sangyo hat am 11.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 122,41 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 65,28 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 29,10 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 25,43 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at