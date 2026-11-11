Narasaki Sangyo zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Narasaki Sangyo hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 195,49 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Narasaki Sangyo 122,41 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 33,91 Milliarden JPY gegenüber 29,10 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at