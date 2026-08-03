Narayana Hrudayalaya präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Narayana Hrudayalaya gab am 31.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 10,20 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Narayana Hrudayalaya noch ein Gewinn pro Aktie von 9,68 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Narayana Hrudayalaya im vergangenen Quartal 26,84 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 78,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Narayana Hrudayalaya 15,07 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at