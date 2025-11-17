|
Narayana Hrudayalaya: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Narayana Hrudayalaya veröffentlichte am 14.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 12,72 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 9,78 INR je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Narayana Hrudayalaya 16,44 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,00 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
