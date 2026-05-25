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25.05.2026 06:31:29
Narayana Hrudayalaya stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Narayana Hrudayalaya hat am 22.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 11,02 INR gegenüber 9,71 INR im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal hat Narayana Hrudayalaya 25,94 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 75,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,75 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 39,67 INR beziffert. Im Vorjahr waren 38,90 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 44,01 Prozent auf 78,96 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 54,83 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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