Narayana Hrudayalaya stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Narayana Hrudayalaya hat am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 14,82 INR, nach 12,72 INR im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 73,01 Prozent auf 28,44 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,44 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at