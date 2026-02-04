|
04.02.2026 06:31:28
Narbada Gems Jewellery mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Narbada Gems Jewellery hat am 03.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,87 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,700 INR je Aktie generiert.
Im abgelaufenen Quartal hat Narbada Gems Jewellery 223,7 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 215,1 Millionen INR erwirtschaftet worden.
