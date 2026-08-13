Narendra Properties öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Narendra Properties hat am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,25 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,09 INR je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.at