Nareru Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Nareru Group veröffentlichte am 12.12.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 55,81 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nareru Group ein EPS von 80,45 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nareru Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,32 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,23 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 5,81 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 238,74 JPY gegenüber 255,16 JPY je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 24,16 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 21,61 Milliarden JPY in den Büchern standen.

