Nareru Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Nareru Group hat sich am 12.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 beendeten Quartals geäußert.

Nareru Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 49,45 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 49,99 JPY je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,38 Prozent auf 6,39 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,90 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at