Nareru Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nareru Group ließ sich am 13.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nareru Group die Bilanz zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 56,82 JPY gegenüber 74,50 JPY im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 6,28 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nareru Group 5,89 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at