Nareru Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nareru Group präsentierte am 11.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 66,57 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 58,44 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,56 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 6,14 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at