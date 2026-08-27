Nari Technology Development verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Nari Technology Development gab am 26.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,29 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,280 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 18,20 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 18,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15,35 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,310 CNY sowie einem Umsatz von 17,62 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at