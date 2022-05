Nari Technology Development zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nari Technology Development hat am 29.04.2022 das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Nari Technology Development hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,040 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,421 CNY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 19,18 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,40 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,471 CNY sowie einem Umsatz von 19,82 Milliarden CNY in Aussicht gestellt.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1,01 CNY beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,875 CNY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Nari Technology Development in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 10,15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 42,41 Milliarden CNY im Vergleich zu 38,50 Milliarden CNY im Vorjahr.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,03 CNY je Aktie sowie einen Umsatz von 43,26 Milliarden CNY ausgegeben.

Redaktion finanzen.at