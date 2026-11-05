Narmada Agrobase: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Narmada Agrobase lud am 02.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,140 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 205,0 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 71,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 119,5 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at