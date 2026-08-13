Narmada Gelatines informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Narmada Gelatines ließ sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Narmada Gelatines die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 15,43 INR, nach 9,89 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Narmada Gelatines im vergangenen Quartal 563,7 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Narmada Gelatines 457,7 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at