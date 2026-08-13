|
13.08.2026 06:31:29
Narmada Gelatines informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Narmada Gelatines ließ sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Narmada Gelatines die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 15,43 INR, nach 9,89 INR im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite hat Narmada Gelatines im vergangenen Quartal 563,7 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Narmada Gelatines 457,7 Millionen INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!