Narmada Gelatines: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Narmada Gelatines präsentierte in der am 12.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 11,39 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,32 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Narmada Gelatines hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 512,1 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 479,1 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at