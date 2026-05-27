Narmada Gelatines: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Narmada Gelatines hat am 25.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Narmada Gelatines hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 16,88 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 9,98 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 617,0 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 23,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 497,7 Millionen INR erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurden 52,05 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Narmada Gelatines 29,80 INR je Aktie eingenommen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Narmada Gelatines mit einem Umsatz von insgesamt 2,15 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,89 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 14,09 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at