Narmada Gelatines zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Narmada Gelatines hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 14,91 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Narmada Gelatines 11,39 INR je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 586,1 Millionen INR gegenüber 512,1 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at