Naruida Technology A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Naruida Technology A veröffentlichte am 26.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0,08 CNY. Im Vorjahresquartal hatte Naruida Technology A ebenfalls ein EPS von 0,080 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 40,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 135,5 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 96,7 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at