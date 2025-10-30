Naruida Technology A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Naruida Technology A hat am 27.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,05 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,070 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 57,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 62,9 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 99,1 Millionen CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at