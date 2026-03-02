02.03.2026 06:31:29

Naruida Technology A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Naruida Technology A hat am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 CNY gegenüber 0,170 CNY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,42 Prozent auf 206,1 Millionen CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 209,1 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,360 CNY beziffert. Im Vorjahr hatten 0,250 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Naruida Technology A hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 460,12 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 34,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 342,48 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 0,705 CNY je Aktie sowie einem Umsatz von 613,00 Millionen CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:10 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9
28.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen