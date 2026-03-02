Naruida Technology A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Naruida Technology A hat am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 CNY gegenüber 0,170 CNY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,42 Prozent auf 206,1 Millionen CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 209,1 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,360 CNY beziffert. Im Vorjahr hatten 0,250 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Naruida Technology A hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 460,12 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 34,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 342,48 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 0,705 CNY je Aktie sowie einem Umsatz von 613,00 Millionen CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at