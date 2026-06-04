QUALCOMM Aktie
WKN: 883121 / ISIN: US7475251036
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04.06.2026 16:26:00
NAS mit ARM-Chips von Qualcomm: Radxa DragonBay und DragonStation mit "Fygo OS"
Der für Einplatinencomputer bekannte chinesische Hersteller Radxa kündigt NAS-Komplettgeräte mit ARM-Prozessoren von Qualcomm an.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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