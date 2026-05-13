Fit Aktie

Fit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DULY / ISIN: JP3802980007

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13.05.2026 10:55:00

NASA: Rotorblätter für nächste Mars-Helikopter fit für Überschallgeschwindigkeit

Ingenuity hat unter Beweis gestellt, dass Helikopter auf dem Mars fliegen können. Viel heben konnte er aber nicht. Das soll bei seinen Nachfolgern anders sein.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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