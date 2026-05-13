Fit Aktie
WKN DE: A2DULY / ISIN: JP3802980007
|
13.05.2026 10:55:00
NASA: Rotorblätter für nächste Mars-Helikopter fit für Überschallgeschwindigkeit
Ingenuity hat unter Beweis gestellt, dass Helikopter auf dem Mars fliegen können. Viel heben konnte er aber nicht. Das soll bei seinen Nachfolgern anders sein.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!